Nordex-Aktie im Fokus: Windanlagenbauer erhält drei Aufträge in den USA über insgesamt 484 MW
Der Windanlagenbauer Nordex hat in den USA drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten.
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Ein Auftrag umfasst 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 MW. Die beiden weiteren Aufträge für Nordex beziehen sich auf 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.
DOW JONES
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com