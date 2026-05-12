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ASML-Aktie unter Strom: Goldman Sachs sieht massives Aufwärtspotenzial bei Halbleiter-Gigant

13.05.26 09:06 Uhr
Kursziel-Hammer: Warum die ASML-Aktie trotz Rekordfahrt noch immer massiv unterbewertet ist | finanzen.net

Goldman Sachs sieht bei ASML noch massives Potenzial: Analyst Alexander Duval hebt das Kursziel für den Chipindustrie-Zulieferer an.

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1.570 auf 1.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein.

In Amsterdam zieht die ASML-Aktie zeitweise um 2,65 Prozent auf 1.299,40 Euro an.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: ASML

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