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Nächster Schritt beim Bau der Anlage zur Lithium-Gewinnung in der Pfalz

LANDAU (dpa-AFX) - Der Aufbau einer Anlage zur Gewinnung von Lithium als Rohstoff für Autobatterien im pfälzischen Landau ist ein weiteres Stück vorangekommen. Es gehe auf dem Gelände nun mit Tiefbauarbeiten für die sogenannte Lithiumextraktionsanlage los, teilte das Unternehmen Vulcan Energie Ressourcen GmbH mit Sitz in Karlsruhe mit. Die Arbeiten umfassen demnach den Bau von Fundamenten und Betonstrukturen, den Bau von Straßen auf dem Areal sowie von Infrastruktur für die Entwässerung.

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Betriebsstart im zweiten Halbjahr 2028 vorgesehen

Das Unternehmen will im zweiten Halbjahr 2028 mit dem Betrieb der kombinierten Lithium- und Geothermie-Anlage in Landau beginnen. Dort soll hochreines Lithiumchlorid aus erhitztem Tiefenwasser aus dem Oberrheingraben gewonnen werden. Das soll in einer Anlage in Frankfurt-Höchst zu Lithiumhydroxid-Monohydrat weiterverarbeitet werden.

Pro Jahr will das Unternehmen davon bis zu 24.000 Tonnen gewinnen, den Angaben zufolge reicht das für die Herstellung von rund 500.000 Batterien für Elektroautos. In der Anlage soll Thermalsole mehrerer Bohrplätze des sogenannten Lionheart-Projekts zusammengeführt werden. Weil das Lithium durch Geothermie gefördert wird, soll auch Wärme entstehen. Sie soll künftig die Universitätsstadt Landau über ein Fernwärmenetz versorgen./chs/DP/stw

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