Nächtlicher Drohnenangriff auf die Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Armee hat die Ukraine am Abend erneut großflächig mit Kampfdrohnen angegriffen. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte.

Über der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko war die Flugabwehr im Einsatz. Eine russische Drohne sei in den Hof eines neunstöckigen Wohnhauses gefallen, ohne zu explodieren. Explosionen wurden auch aus den Städten Sumy im Norden und Saporischschja im Süden gemeldet.

Luftalarm auch über Teilen Russlands

Gleichzeitig gab es in Russland im Gebiet Lipezk zeitweise Luftalarm wegen anfliegender ukrainischer Drohnen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Flughafen der Stadt Wolgograd musste den Betrieb sicherheitshalber einschränken. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./fko/DP/he