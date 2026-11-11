NAGA: Insider strotzen vor Zuversicht

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Mehrere Insiderkäufe und eine frische Wachstumsfinanzierung sprechen bei NAGA eine deutliche Sprache. Dass das Schlussquartal halten kann, was das Management verspricht, zeigt sich an einem Monat, der schon jetzt herausragt.

Nach neun Monaten hat NAGA ein EBITDA von 5,9 Mio. Euro erwirtschaftet und damit bereits den Wert des gesamten Vorjahres, der sich auf 3,7 Mio. Euro belaufen hat, übertroffen. Der Umsatz war mit 40,5 Mio. Euro noch rückläufig – aber das soll sich jetzt ändern.

Geschäft hat im September stark angezogen

Denn zahlreiche Wachstumsinitiativen werden nun peu à peu ihre Wirkung entfalten. Der September hat schon gezeigt, was inzwischen in einem guten Marktumfeld möglich ist, denn mit 7,0 Mio. Euro wurde auch dank einer erhöhten Volatilität an den Börsen der höchste Monatsumsatz in diesem Jahr erzielt. Kann NAGA das Tempo im Schlussquartal noch einmal deutlich steigern, ist die ehrgeizige Prognose erreichbar, die einen Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro vorsieht.

Insiderkäufe und große Wachstumsfinanzierung

Das Management demonstriert auf jeden Fall schon mal seine Zuversicht, dass der Geschäftstrend bei NAGA künftig nach oben zeigt – mit mehreren Insiderkäufen in jüngster Zeit. Zudem konnte das Unternehmen kürzlich zwei branchenerfahrene Investoren für eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 8 Mio. US-Dollar gewinnen. An der Börse hat das bislang nur geringe Wirkung entfaltet, aber der Aktie ist nach einer erneuten kräftigen Korrektur im Rahmen einer hochvolatilen Entwicklung im laufenden Jahr zumindest ein erster kleiner Rebound gelungen. Antizyklisch orientierten Investoren, die dem Optimismus des Managements folgen wollen, bietet sich aber immer noch eine relativ attraktive Einstiegsgelegenheit.

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Erstellung am 11.11.26 um 8:01 Uhr.

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