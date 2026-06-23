NAGA: Neue Erfolgsformel ist in Arbeit

Die Aktie von NAGA hat nach einem explosiven Höhenflug wieder deutlich korrigiert. Nach einer kräftigen Margenverbesserung im ersten Quartal stehen Maßnahmen zur Wachstumsbeschleunigung nun im Fokus.

Im ersten Quartal lag der Umsatz von NAGA mit 14,4 Mio. Euro noch um 12 Prozent unter dem Vorjahresquartal, wobei der Rückgang überwiegend auf Währungseffekte zurückzuführen war. Das EBITDA konnte trotzdem von 1,0 auf 2,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden, womit sich die operative Marge von 6,1 auf 15,8 Prozent erhöht hat. Damit bewegt sie sich schon im Zielkorridor für das laufende Jahr, der sich aus der Umsatz- und EBITDA-Guidance des Managements auf etwa 15 bis 20 Prozent herleiten lässt.

Q2-Handelsvolumen bislang niedrig

Notwendig ist dafür aber auch eine Rückkehr auf den Wachstumspfad, denn die Basis der EBITDA-Planung (10 bis 15 Mio. Euro) ist eine Umsatzsteigerung von 62,4 Mio. Euro auf 68 bis 75 Mio. Euro. Hier tut sich das Unternehmen im Moment noch schwer: Nachdem das durchschnittlich abgewickelte Handelsvolumen im ersten Quartal noch bei 26,9 Mrd. Euro pro Monat gelegen hatte, waren es im April und Mai nur 11,7 Mrd. Euro pro Monat.

Fantasie besteht weiter

Das Unternehmen arbeitet aber aktuell mit einem umfassenden KI-Einsatz daran, in den wichtigsten Bereichen schnell deutliche Fortschritte zu erzielen. Das ist die Fantasie, die die Aktie im April katapultartig um mehr als 300 Prozent auf ein Jahreshoch von 6,00 Euro (Xetra) nach oben getrieben hat . Danach ist eine Konsolidierung gestartet, die durch die jüngsten operativen Daten mutmaßlich noch verstärkt wurde. Inzwischen notiert die Aktie wieder um mehr als 50 Prozent unter dem Hoch. Damit besteht wieder Luft nach oben, wenn das agile Management ein Maßnahmenpaket findet, das deutliche Verbesserungen der KPI und damit auch dynamische Umsatzsteigerungen ermöglicht. Derzeit ist das ein spekulatives Szenario – unrealistisch ist es aber nicht.

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Erstellung am 23.6.26 um 7:16 Uhr.

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