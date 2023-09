Nagarro SE-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Aktien wechseln den Besitzer

Wie sich die Nagarro SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Zu Insidertrades kam es am 04.09.2023 bei Nagarro SE. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 06.09.2023. Lantano Beteiligungen GmbH, in enger Beziehung bei Nagarro SE, fügte am 04.09.2023 3.359 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 67,44 EUR aufgerufen. Der Nagarro SE-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,10 Prozent auf 67,55 EUR.

Die Nagarro SE-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,00 Prozent auf 67,15 EUR abwärts. In der Summe wechselten via FSE 45 Nagarro SE-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist Nagarro SE aktuell 909,10 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 13.478.127 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Lantano Beteiligungen GmbH am 04.09.2023 verzeichnet. Lantano Beteiligungen GmbH fügte 483 Anteile zu jeweils 67,35 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net