Nagel: Deutsches BIP könnte 2025 sinken

DOW JONES--Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte nach Aussage von Bundesbankpräsident Joachim Nagel auch im laufenden Jahr sinken. "Nun befinden wir uns einer in einer Welt mit Zöllen, somit können wir womöglich eine Rezession in diesem Jahr erwarten, wenn die Zölle wirklich kommen", sagte Nagel in einem BBC-Interview, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Gegenwärtig befinde sich Deutschland in einer Stagnation.

Das deutsche BIP war bereits 2023 und 2024 leicht gesunken. Im Dezember hatte die Bundesbank für 2025 noch 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum prognostiziert. Die nächste gesamtwirtschaftliche Prognose der Bundesbank steht erst im Juni an.

March 13, 2025 06:23 ET (10:23 GMT)