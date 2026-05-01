DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,21 +0,9%Nas26.160 +1,4%Bitcoin67.908 -0,4%Euro1,1774 +0,4%Öl101,6 -1,7%Gold4.714 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nagel: EZB ist sich zunehmender Inflationsrisiken bewusst

08.05.26 18:14 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist sich nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel der zunehmenden Risiken für die Preisstabilität bewusst und "sehr wachsam". "Wir werden das Nötige tun, damit sich der energiegetriebene Preisanstieg nicht ausbreitet und verfestigt", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Dass der EZB-Rat den Leitzins Ende April unverändert gelassen habe, ändere hieran nichts. "Das abwartende Vorgehen des EZB-Rats dient dazu, mehr Klarheit zu bekommen", sagte er. Die mittelfristigen Folgen des Iran-Kriegs für die Inflationsrate ließen sich weiterhin schwer einschätzen.

ESTR-Forwards preisen derzeit bis Jahresende zwei Leitzinserhöhungen um je 25 Basispunkte ein. Für Juni ist ein Zinsschritt derzeit zu 78 Prozent eingepreist.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 12:15 ET (16:15 GMT)