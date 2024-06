Nagel: EZB-Zinssenkung war nicht voreilig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die Europäische Zentralbank (EZB) gegen den Vorwurf in Schutz genommen, die Zinsen voreilig gesenkt zu haben. "Ich sehe das nicht als voreilig an, der Ausblick ist so, dass die Inflationsraten 2025/2026 bei unserer Definition von Preisstabilität, 2 Prozent (Inflation), liegen werden", sagte Nagel bei einer Podiumsdiskussion im Bundesfinanzministerium. Trotz der angehobenen Inflationsprognosen bleibe es im Kern dabei, dass die Inflation zurückgehe und deshalb sei diese Zinssenkung für ihn "richtig und wichtig" gewesen.

Zum Zinsausblick sagte Nagel: "Wir werden uns bei jeder Sitzung anschauen, wie die Datenlage ist und dann entscheiden." Der EZB-Rat sei "nicht auf Autopilot".

