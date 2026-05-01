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Nagel: Ohne merkliche Besserung EZB-Zinserhöhung im Juni

04.05.26 19:14 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel bei der nächsten EZB-Ratssitzung anheben, falls die dann anstehenden Stabsprojektionen keinen besseren Inflationsausblick verheißen. Nagel sagte laut veröffentlichtem Redetext In Frankfurt: "Der EZB-Rat trifft sich im Juni zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Dann wissen wir mehr darüber, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt. Zusätzlich werden uns neue Projektionen vorliegen. Sollten sich die Inflationsaussichten darin nicht merklich verbessern, spricht dies für eine Zinserhöhung."

Bei der Sitzung in der vergangenen Woche hatte die EZB ihren Einlagensatz bei 2,00 Prozent gelassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte aber einige Aussagen gemacht, die auf einen Zinsschritt im Juni hindeuteten. ESTR-Forwards preisen einen solchen Schritt zu 80 Prozent und knapp zwei weitere Schritte von 25 Basispunkten bis Dezember.

Nagel zufolge ist der Rat am vergangenen Donnerstag zu dem Schluss gekommen, dass es sich derzeit lohne, abzuwarten, um mehr Klarheit zu gewinnen. Er warnte aber: "Man sollte das wachsame Abwarten des EZB-Rats nicht mit Zögerlichkeit verwechseln. Wir sind uns der Risiken für die Preisstabilität bewusst und jederzeit handlungsbereit."

Der Bundesbankpräsident wies darauf hin, dass den Unternehmen und Konsumenten die Inflationsepisode nach Corona und dem Beginn des Ukraine-Kriegs noch gut in Erinnerung sei, was die Inflationserwartungen beeinflussen könne. Er schränkte aber ein: "Die aktuelle Situation unterscheidet sich stark von jener 2021 und 2022. Als der russische Krieg gegen die Ukraine begann, war die Inflation bereits hoch und der Einlagensatz negativ. Als der Iran-Krieg begann, lag die Inflation bei rund 2 %, und die Leitzinsen waren in etwa neutral. Die Ausgangsposition ist heute also eine andere als damals."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 13:15 ET (17:15 GMT)