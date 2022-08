ENCAVIS-Aktie dreht ins Plus: ENCAVIS erwirbt alle Anteile an baureifem Solarpark

Der Solarpark in Hockliffe in der Nähe von London soll in der ersten Jahreshälfte 2023 ans Netz gehen, wie der im MDAX gelistete Konzern mitteilte.

"Wir werden mit dem Bau des Solarparks in Hockliffe sobald wie möglich beginnen und ein attraktives Power Purchase Agreement (PPA) unterschreiben, sobald wir ein größeres Portfolio an zusätzlichen Solarparks in Großbritannien erworben haben", sagt Mario Schirru, Chief Investment Officer bei ENCAVIS. Bis dahin soll der erzeugte Strom kurzfristig vermarktet werden und das Projekt in Hockliffe zähle zunächst zu den 5 Prozent an Umsätzen, die noch nicht preislich fixiert seien.

Auf XETRA gewinnen die Papiere von ENCAVIS am Dienstag nach anfänglichen Verlusten zun zeitweise 0,31 Prozent auf 22,61 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Encavis AG