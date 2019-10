Nahende Handelsgespräche machen Anleger nervös

Frankfurt (Reuters) - Wachsende Zweifel an einer Annäherung bei den geplanten Handelsgesprächen zwischen den USA und China machen den europäischen Börsen zu schaffen.

Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstag jeweils knapp ein halbes Prozent auf 12.056 und 3463 Punkte.

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften wollen gegen Ende der Woche erneut über die Beilegung ihres Zollkonfliktes verhandeln. "Eine kleine, eng begrenzte Einigung scheint möglich", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Aber selbst das könnte sich als Wunschdenken entpuppen, da die Positionen beider Seiten zu weit auseinander liegen."

Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets äußerte sich optimistischer. "US-Präsident Donald Trump könnte versöhnlichere Töne anschlagen, um die Aufmerksamkeit von der Diskussion um seine mögliche Amtsenthebung abzulenken." Trump steht wegen eines Telefonats mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter Druck. Dabei drängte Trump Selenskyj, gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden zu ermitteln.

DROHENDER EINMARSCH IN SYRIEN BELASTET TÜRKISCHE BÖRSE

Für Verunsicherung sorgte zudem der geplante Militäreinsatz der Türkei gegen eine Kurden-Miliz im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Daher traten Türkei-Anleger den Rückzug an. Der Leitindex der Istanbuler Börse verlor rund zwei Prozent und auch die Währung des Landes geriet unter Druck. Im Gegenzug verteuerten sich Dollar und Euro um jeweils ein knappes Prozent auf 5,7835 und 6,3425 Lira.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will im Nordosten des Landes eine Sicherheitszone einrichten und gegen die Kurden-Miliz YPG vorgehen, die von seiner Regierung als Terror-Organisation eingestuft wird. US-Präsident Donald Trump drohte der Türkei mit der "totalen Zerstörung der Wirtschaft", sollten sich die Truppen des Nato-Partners in Syrien unangemessen verhalten. Dies sei eine Anspielung auf die US-Zölle und Sanktionen aus dem vergangenen Jahr, die in der Türkei eine Währungskrise ausgelöst hatten, sagte Commerzbank-Analyst Tatha Ghose. Die USA hatten das von der YPG angeführte Rebellenbündnis Syrische Demokratische Streitkräfte (SDF) im Kampf gegen die IS-Miliz in Syrien unterstützt.

WIRECARD ERHÖHT ZIELE ERNEUT - KURSSTURZ BEI QIAGEN

Bei den deutschen Aktienwerten stand unter anderem Wirecard im Rampenlicht. Der Zahlungsdienstleister hob seine Prognosen erneut an. Die neuen Ziele überträfen seine bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank. Wirecard-Aktien konnten ihre Anfangsgewinne dennoch nicht halten. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Titel 3,6 Prozent ins Minus.

Die Titel des Biotechunternehmens Qiagen fielen sogar um mehr als 22 Prozent. Das ist der größte Kursrutsch seit 2002. Ein Auslöser des Ausverkaufs seien die enttäuschenden Quartalsergebnisse, schrieb Analyst Peter Welford von der Investmentbank Jefferies. Außerdem sorge der überraschende Abgang des langjährigen Chefs Peer Schatz für Verunsicherung.