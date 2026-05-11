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Naher Osten

WACKER CHEMIE-Aktie gewinnt: Preise wegen höherer Kosten angehoben

13.05.26 17:21 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie steigt an: Preise steigen weltweit | finanzen.net

WACKER CHEMIE gibt höhere Rohstoff- und Logistikkosten an die Kunden weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
96,10 EUR 0,30 EUR 0,31%
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Wie der Konzern mitteilte, erhöht er zum 1. Juni die Preise für Harze, Dispersionen und Dispersionspulver um bis zu 15 Prozent, soweit bestehende Kundenverträge dies zulassen. Betroffen seien Produkte aus Europa und den USA.

Der Konflikt im Nahen Osten habe zu erheblichen Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten geführt. Infolgedessen seien die Preise für Energie, Rohstoffe und Logistik deutlich gestiegen, so WACKER CHEMIE. Besonders betroffen sei das globale Polymergeschäft.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: WACKER Chemie

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