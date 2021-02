Nahezu doppelt so viele Förderanträge für Gebäudeeffizienz

BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr Unternehmen und Privatleute greifen auf die staatliche Förderung für die energetische Gebäudesanierung zurück. Die Summe der Anträge für entsprechende Effizienzprogramme habe sich im vergangenen Jahr von 326.000 auf 600.000 fast verdoppelt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium anlässlich des virtuellen Gebäudetags "Building the Future" mit. Allein für den Einbau von Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien stieg dabei die Zahl der Förderanträge von 76.000 auf über 280.000, wovon knapp zwei Drittel im Rahmen einer Sanierung gestellt wurden.

110.000 Anträge betrafen den Austausch alter Ölheizungen. Eingebaut wurden vor allem Wärmepumpen, Biomasseanlagen, Anlagen der Solarthermie und mit am Ende Gashybridheizungen. Im CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW-Förderbank verdoppelten sich die Zusagen für Komplettsanierungen zum Effizienzhaus auf etwa 20.000, die bewilligten Einzelmaßnahmen stiegen von 81.000 auf 105.000. Die geförderten Neubauprojekte haben sich deutlich auf 93.000 mehr als verdoppelt.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, für 2021 seien fast sechs Milliarden Euro zur Finanzierung von neuen Bundeszuschüssen für Haus- und Heizungsmodernisierungen bereitgestellt worden. "Die förderbedingten CO2-Einsparungen verdoppeln sich im Vergleich zu früheren Untersuchungen auf 14 Millionen Tonnen bis 2030."

Allerdings sind noch deutlich mehr Anstrengungen nötig. Der Gebäudesektor verursachte 2018 noch rund 120 Millionen Tonnen CO2, das waren rund 14 Prozent der gesamten Emissionen in Deutschland. Nach den alten Klimazielen der Bundesregierung, die noch nicht an die höheren EU-Klimaziele angepasst sind, darf der Sektor bis 2030 nur noch höchstens 72 Millionen Tonnen CO2 jährlich ausstoßen. Die EU strebt aber eine Senkung der CO2-Emissionen um 55 statt 45 Prozent bis 2030 an und will bis dahin 35 Millionen Gebäude renoviert haben. Auf den Bereich entfallen in der EU sogar 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen.

