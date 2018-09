Nahles kommt wegen Maaßen-Entscheid in eigenen Reihen unter Druck

BERLIN (Dow Jones)--Nach der umstrittenen Personalentscheidung um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss sich SPD-Chefin Andrea Nahles lauter werdender Kritik aus der eigenen Partei stellen. Die stellvertretende Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin für die Bayernwahl, Natascha Kohnen, hat die SPD-Minister dazu aufgerufen, sich dem geplanten Wechsel Maaßens auf einen Staatssekretärsposten im Innenministerium zu widersetzen. "Ich gehe davon aus, dass unsere Regierungsmitglieder im Kabinett die nicht akzeptable Entscheidung des Bundesinnenministers nicht mittragen", sagte Kohnen. Sie stellte damit Nahles' Autorität in Frage.

Diese hatte am Dienstag im Krisengespräch mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und CDU-Chefin Angela Merkel dem Wegloben Maaßens auf die besser bezahlte Stelle zugestimmt. Die Rückendeckung führender Genossen bröckelt aber. Der Vorsitzende der Jungen Sozialisten, Kevin Kühnert, verlangte, dass der Wechsel des Spitzenbeamten zunächst in den SPD-Gremien diskutiert werden müsse. "Darüber wird zu sprechen sein", sagte Kühnert dem Fernsehsender N-TV.

Miese Stimmung bei der SPD

Die Stimmung bei den Genossen beschrieb er als desaströs. "Wenn ich mich in der SPD umhöre, dann höre ich ausnahmslos fassungslose Reaktionen." Kühnert stieß auch sauer auf, dass der SPD-Staatssekretär in Seehofers Innenministerium, Bauexperte Gunther Adler, seinen Hut nehmen muss, um Platz für Maaßen zu schaffen. Der Juso-Chef stellte das Bündnis mit CDU und CSU insgesamt infrage. "Die Frage an meine Parteispitze ist, wie lange will man sich das noch bieten lassen", beklagte der 29-Jährige. Nahles hatte maßgeblich dafür gesorgt, dass sich die SPD noch einmal an einer großen Koalition beteiligt.

Die SPD hatte in den vergangenen Tagen dafür getrommelt, dass der Verfassungsschutzpräsident entlassen wird. Nun wird Maaßen zwar von dem Posten entfernt, doch das Ergebnis könnte sich für die SPD als Pyrrhussieg erweisen.

