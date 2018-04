Nahles mit schwachem Ergebnis zur neuen SPD-Chefin gewählt

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat Andrea Nahles mit einem für sie enttäuschenden Ergebnis zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag erhielt beim Sonderparteitag in Wiesbaden 66 Prozent der Stimmen. Sie startet damit geschwächt in die schwierige Erneuerung der Partei.

Ihre Herausforderin Simone Lange überzeugte ein knappes Drittel der rund 600 Delegierten. In der Führungsriege der Genossen war zuvor ein Ergebnis von 75 Prozent für Nahles als Mindestergebnis genannt worden.

Damit steht in der 150-jährigen Geschichte erstmals eine Frau an der Spitze der Partei, die sich in einer Krise befindet. Bei der Bundestagswahl im September war sie auf 20,5 Prozent abgestürzt, schleppte sich in die Neuauflage der großen Koalition. Binnen 15 Jahren verlor sie die Hälfte ihres Stimmenanteils, wechselte immer wieder das Führungspersonal aus. Nahles ist nun die elfte Vorsitzende binnen zehn Jahren, eingerechnet die kommissarischen Parteichefs.

In das Zentrum ihrer halbstündigen Bewerbungsrede stellte Nahles die Solidarität als Grundwert der Sozialdemokratie. Die SPD müsse wieder als Anwalt der Bürger gegen die Interessen der Wirtschaft wahrgenommen werden. "Wir sind dieser starker Arm für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wer denn sonst, wenn nicht wir", sagte Nahles in gewohnt kämpferischer und engagierter Weise. Dies könne auch in der großen Koalition gelingen. "Den Beweis dafür will ich ab morgen antreten."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2018 08:25 ET (12:25 GMT)