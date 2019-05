Nahles prangert 'Sozialklimbim'-Äußerung von CDU-Politiker an

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat den wirtschaftspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag wegen seiner "Sozialklimbim"-Äußerung kritisiert. Dem Abgeordneten Joachim Pfeiffer (CDU) hielt Nahles in "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Montag) fehlenden "Respekt vor der Lebensleistung normaler Menschen" vor. "Es ist aber auch ökonomisch falsch gedacht", sagte sie weiter. "Unser "Sozialklimbim" ist der einzige Grund dafür, dass wir in diesem Jahr weiterhin wirtschaftliches Wachstum haben." Nahles verwies auf eine Reihe von Beschlüssen der großen Koalition, etwa die Parität bei den Krankenkassenbeiträgen, die die privaten Haushaltseinkommen erhöht und den Konsum angekurbelt hätten. Pfeiffer hatte die Sozialpolitik der Regierung scharf kritisiert. "Wir leisten uns zu viel Sozialklimbim in einem Rundum-Versorgungsstaat", sagte er Ende der Woche der "Augsburger Allgemeinen"./seb/DP/zb