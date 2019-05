Nahles will bei Fraktionsniederlage auch Parteivorsitz abgeben - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Andrea Nahles wird im Falle einer Niederlage bei der Wahl zum Fraktionssitz auch ihren Vorsitz als SPD-Parteivorsitzende abgeben, berichtet die Bild-Zeitung mit Verweis auf das direkte Umweltfeld der SPD-Politikerin. Ohne das Amt als Fraktionsvorsitzende habe sie "keinen Machthebel, um eigene Forderungen auch umzusetzen", zitiert die Bild am Freitag einen Vertrauten von Nahles. So zeige das Beispiel der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, dass nur einer der Posten nicht ausreiche, um die Zügel in der Hand zu halten.

Nahles hatte am Montag die für September anstehende Wahl zum Fraktionsvorsitz auf den 4. Juni vorgezogen. Bei einem Sondertreffen der Bundestagsfraktion zur Vorbereitung der Wahl war am Mittwoch heftige Kritik an dem Kurs der SPD-Politikerin geübt worden. Es ist unklar, ob Nahles bei der Wahl am kommenden Dienstag eine Mehrheit bekommen wird. Laut Bild will Nahles nun am kommenden Montag im Parteivorstand konkrete Beschlüsse zur Neuausrichtung der Partei erzielen.

Die SPD konnte für eine Stellungnahme zunächst nicht erreicht werden.

