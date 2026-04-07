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Nahost-Entspannung

Aktien von K+S und Deutsche Börse im Minus: Krisen-Profiteure unter Druck

08.04.26 11:20 Uhr
Aktien von K+S und Deutsche Börse schwächer: Darum stehen die Krisen-Profiteure unter Druck | finanzen.net

Während der Gesamtmarkt infolge der diplomatischen Entspannung haussierte, blieben die Aktien der Deutschen Börse und von K+S deutlich zurück.

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Im sehr starken Gesamtmarkt nach der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Aktien der Deutsche Börse und von K+S am Mittwoch als Schlusslichter in DAX und MDAX aufgefallen.

Beide hatten in den rund sechs Wochen Iran-Krieg zu den Profiteuren gezählt. Die Papiere des Eschborner Börsenbetreibers gewannen zwischenzeitlich mehr als 11 Prozent an Wert, die des Kasseler Düngemittelherstellers sogar ein Viertel. Letztere radierten das Kriegs-Plus mit zweistelligem Kursverlust zur Wochenmitte nun komplett aus. Zuletzt ging es via XETRA für die Deutsche Börse-Aktie um 3,43 Prozent abwärts auf 247,70 Euro. Die K+S-Papiere verlieren derweil um 10,92 Prozent auf 15,34 Euro.

Im Zuge des Kriegs waren die Düngemittelpreise zuletzt sprunghaft gestiegen. Dies liegt insbesondere am hohen Energiebedarf der Herstellung - und den ebenfalls massiv gestiegenen Energiepreisen. Für Verwerfungen sorgte die Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Handelswege - nicht nur für Öl und Gas, sondern auch Düngemittel aus Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und Oman.

Die Deutsche Börse profitierte derweil neben den starken Schwankungen am Aktienmarkt insbesondere über ihre Tochter EEX auch vom Geschehen an der Energiebörse./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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