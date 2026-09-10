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Nahost im Fokus

Lufthansa nimmt Flüge nach Dubai Ende Oktober wieder auf - ein strategisches Signal für die Aktie?

Lufthansa nimmt Flüge nach Dubai Ende Oktober wieder auf - ein strategisches Signal für die Aktie?

Ab Ende Oktober 2026 kehrt die Lufthansa Group nach Dubai zurück, doch der Analystenkonsens für die Aktie bleibt trotz des Streckenausbaus skeptisch.

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  • Konzern plant bis zu 36 wöchentliche Flüge zum Golf-Hub
  • Konzerntöchter Swiss, Austrian Airlines und Eurowings ziehen nach
  • Analysten bleiben trotz Streckenausbau überwiegend skeptisch
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Die Lufthansa kehrt ab Ende Oktober dieses Jahres schrittweise nach Dubai zurück und plant in der Spitze bis zu 36 wöchentliche Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate. Für die Lufthansa-Aktie fällt die Nachricht in eine Phase, in der der Analystenkonsens trotz des Streckenausbaus bei "Sell" verharrt. Anleger dürften den Schritt eher als Signal für die Nahost-Strategie denn als kurzfristigen Kurstreiber lesen.

Am Donnerstag zeigt sich die Aktie der Lufthansa AG via XETRA zeitweise mit einem Abschlag von 0,39 Prozent bei 7,68 Euro.

Lufthansa fliegt wieder nach Dubai

Die Lufthansa Group kündigte am Mittwoch an, ihre Flugverbindungen nach Dubai ab Ende Oktober schrittweise wieder aufzunehmen. In der Spitze sollen die Airlines der Gruppe künftig bis zu 36 wöchentliche Flüge von und nach Dubai anbieten. Die Wiederaufnahme solle die Präsenz des Konzerns im Nahen Osten stärken und die Reisemöglichkeiten für Geschäfts- und Freizeitreisende deutlich erweitern.

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Den Anfang macht die Kernmarke Lufthansa selbst: Ab dem 25. Oktober sind fünf wöchentliche Verbindungen zwischen München und Dubai vorgesehen, einen Tag darauf folgt die Strecke ab Frankfurt. Die Sicherheitslage in der Region werde weiterhin fortlaufend und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bewertet, hieß es vom Konzern.

Swiss, Austrian Airlines und Eurowings ziehen nach

Auch die Konzerntöchter Swiss und Austrian Airlines nehmen ihre Flüge ab Zürich beziehungsweise Wien wieder auf. Eurowings soll das Emirat ab November 2026 von Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn aus anfliegen. Damit reicht das geplante Streckennetz der Gruppe über mehrere zentrale Drehkreuze in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit dem Schritt baut der Lufthansa-Konzern sein Angebot im Nahen Osten insgesamt wieder aus. Für die Lufthansa-Aktie bedeutet das operativ zunächst vor allem eines: eine breitere geografische Basis, deren wirtschaftlicher Effekt sich erst in kommenden Bilanzen zeigen dürfte.

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Strategisch wichtiges Signal: Welchen Effekt hat die Wiederaufnahme auf die Lufthansa-Aktie?

Kurzfristig dürfte die Wiederaufnahme der Dubai-Flüge kaum Bewegung in die Lufthansa-Aktie bringen. Der Analystenkonsens aus zehn Experten votiert trotz des Streckenausbaus weiterhin für "Moderate Sell", und die geplanten bis zu 36 wöchentlichen Flüge ändern daran zunächst wenig - zu gering ist ihr Gewicht im Gesamtnetz des Konzerns, zu unsicher bleibt zudem die Sicherheitslage in der Golfregion. Strategisch sendet der Schritt dennoch ein wichtiges Signal: Lufthansa zeigt Vertrauen in eine Stabilisierung im Nahen Osten und sichert sich frühzeitig Marktanteile zurück, bevor Wettbewerber die Lücke schließen. Ob sich das auch finanziell auszahlt, hängt davon ab, wie schnell Nachfrage und Auslastung auf den neuen Strecken anziehen, belastbare Hinweise dürften erst mit dem Zahlentermin Anfang November sichtbar werden. Bis dahin bleibt die Dubai-Rückkehr für Anleger eher ein Baustein im langfristigen Nahost-Kalkül als ein unmittelbarer Kurstreiber.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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