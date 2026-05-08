Nahost-Konflikt

Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen scheinen die USA und der Iran erneut auf die diplomatische Karte zu setzen.

Die Regierung in Washington wartet derzeit gespannt auf Teherans Antwort auf einen US-Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs. Laut Berichten des Wall Street Journals könnten unter der Vermittlung Pakistans bereits in der kommenden Woche neue Gespräche in Islamabad stattfinden, nachdem ähnliche Versuche in der Vergangenheit mehrmals gescheitert waren. US-Präsident Donald Trump betonte am Freitagabend in Washington, dass seine Regierung noch am selben Abend eine Rückmeldung des Irans erwarte. Auf die Frage, ob Teheran die Verhandlungen hinauszögere, antwortete Trump, dass man dies bald herausfinden werde. Auch US-Außenminister Marco Rubio äußerte die Hoffnung auf ein ernsthaftes Angebot der iranischen Seite.

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Militärische Eskalation gefährdet diplomatischen Rahmen

Die Friedensgespräche stehen jedoch vor massiven neuen Hürden, da die militärische Dynamik auf See die diplomatischen Bemühungen zu torpedieren droht. Trotz einer offiziell geltenden Waffenruhe kam es zuletzt zu gegenseitigen Angriffen in der Straße von Hormus und auf Ziele auf dem iranischen Festland. Das US-Regionalkommando Centcom bestätigte zudem neue Angriffe auf unbeladene Öltanker unter iranischer Flagge, die versuchten, die US-Seeblockade zu durchbrechen. Aktuell hindert das US-Militär mehr als 70 Tanker daran, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen. Diese Schiffe könnten Öl im Wert von schätzungsweise 13 Milliarden US-Dollar transportieren, was den wirtschaftlichen Druck auf Teheran sowie das Risiko eines Scheiterns der Verhandlungen massiv erhöht.

Die 14-Punkte-Erklärung und das Atomprogramm

Im Zentrum der aktuellen Bemühungen steht eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung der USA, die einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen schaffen soll. Innerhalb dieser Phase sollen weitreichende Themen wie eine Lockerung der US-Sanktionen, Vereinbarungen zur Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormus und eine neue Grundlage für Gespräche über das iranische Atomprogramm diskutiert werden. Laut Medienberichten zeigt sich der Iran erstmals seit langem offen, über nukleare Fragen zu sprechen. Im Gegenzug sieht der Entwurf vor, dass die USA ihre Blockade iranischer Häfen schrittweise zurückfahren, sofern die Gespräche sichtbare Fortschritte machen.

Vermittlung zwischen den Fronten

Während Pakistan offiziell als Vermittler auftritt, agiert Katar im Hintergrund als entscheidender inoffizieller Kanal zwischen Washington und den ranghohen Generälen der Islamischen Revolutionsgarden. Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mahnte beide Seiten zur Besonnenheit und betonte bei einem Treffen mit US-Vizepräsident JD Vance, dass diese Verhandlungen eine historische Chance für einen dauerhaften Frieden in der Region darstellten. Dennoch bleibt die Lage extrem volatil, da die Fortsetzung der US-Seeblockade und die jüngsten Schusswechsel das notwendige Vertrauen zwischen den Konfliktparteien schwer belasten und laut Expertenmeinung neue Hürden für eine friedliche Beilegung des Konflikts aufbauen.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX