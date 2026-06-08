DAX24.758 +0,6%Est506.122 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0100 -1,6%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.088 -1,1%Euro1,1568 +0,3%Öl92,75 -1,5%Gold4.344 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX höher -- OpenAI beantragt Börsengang -- US-Regierung setzt BYD, Alibaba und Baidu auf schwarze Liste -- Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nordex, Nuvalent im Fokus
Top News
Corning-Aktie stark: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon geschlossen Corning-Aktie stark: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon geschlossen
K+S-Aktie sackt ab: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben K+S-Aktie sackt ab: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nahost-Konflikt im Blick

BASF-Aktie unter Druck: Konzernchef warnt vor neuem Ölpreisschock durch Iran-Konflikt

09.06.26 12:24 Uhr
Nahostkrise im Fokus: BASF-Chef sieht Risiko eines neuen Ölpreisschocks - Aktie gibt nach | finanzen.net

BASF-Chef Markus Kamieth warnt vor einem neuen Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48,42 EUR -0,61 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Bei Öl kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo die Reserven jetzt auch langsam mal verbraucht sind", sagte Kamieth im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Wenn die Straße von Hormus nicht bald öffne, könnte es in der zweiten Jahreshälfte "nochmal einen Preisschock auch bei Öl und bei raffinierten Produkten geben".

Mit der gesperrten Straße von Hormus verliere die Welt nur 3 Prozent an Gas, bei Öl seien es rund 20 Prozent. Und da es im Nahen Osten viele Raffinerien gebe, steige der Anteil bei raffinierten Produkten wie Treibstoffen und vielen Chemieprodukten signifikant auf bis zu 40 Prozent.

Der Iran-Krieg, der Ende Februar begann, hat die Ölpreise am Weltmarkt stark steigen lassen und damit die Inflation angefacht - Autofahrer spüren das an der Tankstelle, Unternehmen leiden unter höheren Transportkosten. Inzwischen hat sich der Ölpreis wieder etwas normalisiert, bleibt aber nahe an der Marke von 100 Dollar je Barrel Brent-Öl (159 Liter).

Zugleich sei er nicht nervös, was Gas anbelange, sagte Kamieth. Der Gaspreis steige zwar mit Spekulation, "aber das ist nicht meine größte Sorge". Ein Grund sei, dass China als riesiger Verbraucher von Gas und Flüssiggas auf Kohle umstelle, sobald der Gaspreis steige. Damit sinke der Gasbedarf in Fernost, was den Markt entlaste.

Keine Rückkehr zu russischem Gas

Kritik äußerte Kamieth an der Energiepolitik. "Deutschland und Europa wird nie ein günstiger Gasstandort sein, weil wir kein eigenes Gas fördern. Das ist auch eine eigene Entscheidung. Wir wollen das als Gesellschaft nicht. Wir sind offensichtlich gerne ein Industrieland mit wenig Energie."

Einer Rückkehr zu billigem Gas aus Russland erteilte Kamieth eine Absage. "Die Idee, die manche Politiker aus Parteien am rechten Ende des Spektrums generieren, wenn man Nordstream wieder anschaltet, geht der Gaspreis in Europa runter, ist Unsinn. Es wird nicht funktionieren, weil der Gas preissetzende Mechanismus in Europa Flüssiggas bleibt."

Größte Krise für Chemie seit 25 Jahren

Die Chemiebranche erlebe wohl ihre schwierigste Zeit seit 25 Jahren, sagte Kamieth. Der Druck auf die energieintensive Produktion sei groß, etwa bei Ammoniak, die in Europa viel CO2-Abgabe koste. Trotzdem sei er "nicht fatalistisch". Europa werde auch in zehn Jahren eine starke Chemiebranche haben, auch wenn sie dann anders aussehe.

Kamieth will den schwächelnden Chemieriesen wieder auf Kurs bringen. BASF kämpft seit Jahren mit teurer Energie in Deutschland, Überkapazitäten am Weltmarkt und Konkurrenz aus China. Das Stammwerk in Ludwigshafen, wo mit 33.000 Menschen rund ein Drittel der weltweiten Belegschaft arbeitet, ist seit langem defizitär.

Kürzlich verkündete BASF, dass die Fixkosten im Kerngeschäft um bis zu 20 Prozent sinken sollen - verbunden mit einem weiteren Jobabbau. Kamieth will BASF stärker auf das Kerngeschäft ausrichten. Die Mehrheit am Lack-Geschäft etwa geht an den US-Finanzinvestor Carlyle, die Agrarsparte soll an die Börse gehen.

Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent im Minus bei 48,13 Euro.

/als/mne/lea/

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF NeutralUBS AG
08.06.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026BASF KaufenDZ BANK
11.05.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01BASF NeutralUBS AG
20.05.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026BASF NeutralUBS AG
30.04.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.05.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen