Nahost-Konflikt im Blick

US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht.

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.

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Trump sprach in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News von "größeren" und "schlagkräftigeren" Bombardierungen, die kommen würden. Zugleich sagte er, er wolle keine Bodentruppen im Land - sprach dann aber auch davon, das man theoretisch eine kleine Gruppe schicken könnte. Der Iran sei erledigt.

Damit erhöht die US-Regierung den Druck auf den Iran in den stockenden Gesprächen um ein mögliches Rahmenabkommen über ein Ende des Krieges. Das Abkommen würde zunächst vertiefte Verhandlungen bedeuten. Obwohl eine Waffenruhe gilt, kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Angriffen. Am Wochenende beschossen sich der Iran und Israel gegenseitig, in der Nacht zu Mittwoch und Donnerstag attackierten sich der Iran und die USA.

Auf der Insel Charg im Persischen Golf befindet sich Irans wichtigster Ölhafen. Dort wird fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik umgeschlagen. Sie ist daher von strategisch großer Bedeutung.

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Iranisches Öl an Bord? US-Militär greift erneut Tanker an

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren. Beschossen worden sei der Maschinenraum des Schiffes "Jalveer", das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau fahre, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Die Besatzung habe wiederholt Anweisungen der US-Streitkräfte missachtet. Es ist bereits das dritte Mal binnen weniger Tage, dass das US-Militär Tanker außer Gefecht setzt.

Erneut indische Seeleute betroffen

Wie schon bei den beiden vorangegangenen Angriffen auf Handelsschiffe in dieser Woche in der Region waren erneut überwiegend indische Besatzungsmitglieder betroffen. Wie das Schifffahrtsministerium in Neu-Delhi mitteilte, sind alle 20 Inder an Bord der "Jalveer" in Sicherheit. Die Behörde sprach von einem "Sicherheitsvorfall auf See" nahe dem omanischen Hafen Shinas und von einem "Asphalttanker". Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hatte zuvor unter Berufung auf lokale Behörden über ein Feuer im Maschinenraum des Schiffes berichtet.

Drei tote Seeleute

Nach dem Beschuss eines unter der Flagge Palaus fahrenden Tankers am Mittwoch im Golf von Oman durch das US-Militär waren nach Angaben Indiens drei zunächst vermisste indische Besatzungsmitglieder tot aufgefunden worden. 21 indische Besatzungsmitglieder konnten demnach gerettet werden. Indien hatte den Beschuss verurteilt und bei den USA Protest eingelegt.

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Am Montag war bereits ein anderer Tanker unter Palaus Flagge vom US-Militär beschossen worden. Alle 24 Seeleute aus Indien an Bord wurden Angaben der indischen Behörden zufolge gerettet.

Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt als Reaktion auf die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben nun insgesamt neun Schiffe manövrierunfähig gemacht. Mit der Blockade der Häfen machen die USA Druck auf den Iran, der wirtschaftlich stark vom Ölhandel abhängt.

WASHINGTON/MASKAT/NEU-DELHI (dpa-AFX)