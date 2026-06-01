Nahost-Konflikt

Die geplanten Gespräche zur Umsetzung des US-Iran-Rahmenabkommens in der Schweiz sind kurzfristig abgesagt worden.

Die für heute angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern wurde von der Schweizer Regierung überraschend abgesagt. Wie das Außenministerium in Bern mitteilte, werden die Gespräche auf dem Bürgenstock nicht wie geplant stattfinden.

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Gründe für die Absage wurden zunächst nicht genannt, da die Schweizer Seite bei inhaltlichen Fragen stets auf die beteiligten Parteien verweist. Bis zum späten Donnerstagabend hatte sich das Gastland darauf eingestellt, dass in dem Luxusresort zumindest auf technischer Ebene Verhandlungen beginnen. Ursprünglich waren dort Vertreter der USA und des Irans sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan erwartet worden. Die aufwendige Logistik hinterließ bereits im Vorfeld Spuren, da reguläre Hotelgäste der Anlage, die einer Tochterfirma des katarischen Staatsfonds gehört, in andere Häuser der Region umquartiert wurden.

Parallel dazu wurde in Washington bekannt, dass US-Vizepräsident JD Vance vorerst nicht für die Verhandlungen in die Schweiz reisen wird. Ein Regierungsbeamter bestätigte am späten Donnerstagabend Ortszeit, dass Vance den ursprünglich für die Nacht zu Freitag vorgesehenen Flug nicht antreten werde, da die Logistik für diese Verhandlungen noch nie einfach oder vorhersehbar gewesen sei. Ob oder wann die Reise genau stattfinden soll, blieb zunächst unklar. Vance selbst betonte später jedoch, dass die Verhandlungen stattfinden würden, und ließ lediglich den exakten Zeitpunkt offen. Man plane weiterhin, in die Schweiz zu fahren, und er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen im Laufe des Wochenendes starten könnten.

Eigentlich war vorgesehen, dass sich die Delegationen bereits heute zusammensetzen, um über ein dauerhaftes Ende des Konflikts zu verhandeln. US-Präsident Donald Trump und die iranische Seite hatten das Rahmenabkommen erst am Mittwochabend separat unterschrieben, welches nach pakistanischen Angaben mit sofortiger Wirkung in Kraft trat. Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, die auch das iranische Atomprogramm umfasst, soll dem Rahmenabkommen zufolge innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden.

dpa-AFX