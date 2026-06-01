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Nahost-Konflikt

Iran-Verhandlungen auf der Kippe? Vance reist vorerst nicht zu Verhandlungen in die Schweiz

19.06.26 07:35 Uhr
Chaos um Iran-Verhandlungen: Vance bleibt vorerst in Washington | finanzen.net

US-Vizepräsident JD Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen, wie am Donnerstagababend bekannt wurde.

Stand jetzt werde er in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen, sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur am späten Donnerstagabend (Ortszeit). "Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar." Ob oder wann die Reise stattfinden soll, blieb zunächst unklar.

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Vance sagte später, die Verhandlungen würden stattfinden, ließ aber den Zeitpunkt offen. "Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiß nicht genau wann." Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten.

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: lev radin / Shutterstock.com, rawf8 / Shutterstock.com