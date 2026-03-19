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Nahost-Konflikt

WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Höhere Preise für Silikone angekündigt

20.03.26 16:08 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Silikon wird teurer | finanzen.net

WACKER CHEMIE erhöht ab 1. April die Preise für Siliconprodukte.

Werte in diesem Artikel
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WACKER CHEMIE AG
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Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, führt der Konflikt im Nahen Osten zu erheblichen Störungen in den globalen Lieferketten und damit zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik.

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Der Chemiekonzern arbeite daran, die Auswirkungen für seine Silicon-Kunden so gering wie möglich zu halten. Kunden des Geschäftsbereichs würden entsprechend informiert.

Laut Mitteilung erwirtschaftete WACKER CHEMIE 2025 im Geschäftsbereich Silicones rund 50 Prozent des Konzernumsatzes. Das Münchener Unternehmen sei einer der weltweit größten Hersteller von Siliconprodukten mit über 2.800 hoch spezialisierten Produkten. Die Palette reicht den Angaben zufolge von siliconbasierten Ölen, Emulsionen, Harzen, Elastomeren und Dichtstoffen über Silane und silanterminierte Polymere bis hin zu pyrogener Kieselsäure. Verwendung finden diese unter anderem in den Bereichen Automobil, Bau, Chemie, Kosmetik, Medizintechnik, Energie und Elektronik, Papier und Textil.

Bereits am 13. März hatte WACKER CHEMIE Preiserhöhungen für Polymerprodukte zum 1. April angekündigt und dies ebenfalls mit den Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten begründet.

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Die WACKER CHEMIE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent auf 70,45 Euro.

DJG/uxd/cbr

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Bildquellen: WACKER Chemie

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Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
12.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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