Hermès-Aktie dennoch mit kräftigem Verlusten: Geschäfte ziehen wieder an

Nahost-Krise belastet

29.07.26 12:02 Uhr

Beim französischen Luxuskonzern Hermès haben sich die Geschäfte nach einem schwachen Jahresstart zuletzt belebt.

Der Erlös kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro betrug das Plus 6,7 Prozent, Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

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In den drei Monaten bis Ende Juni profitierte der Hersteller von einer Erholung im französischen Heimatmarkt, einem beliebten Reiseziel von Touristen. Getragen wurde das Wachstum vor allem von einem kräftigen Zuwachs in Nord- und Südamerika. Der Konflikt im Nahen Osten belastete zwar auch Hermès weiter, und der Umsatz dort ging erneut zurück - allerdings nicht mehr so stark wie noch im Vorquartal. Diese Region habe "in einem instabilen geopolitischen Umfeld bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt", erklärte das Unternehmen.

Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Umsatzplus von 1,6 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn stieg um mehr als 40 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro.

Insgesamt verkraftete Hermès den Nachfragerückgang im gesamten Luxusgütermarkt bisher besser als Wettbewerber. Grund sind vor allem das auf gezielter Verknappung basierende Geschäftsmodell. Für die Produkte des Luxusanbieters gibt es oft langen Wartelisten, insbesondere für die begehrten Kelly- und Birkin-Handtaschen.

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So reagiert die Hermès-Aktie

Eine hinter den Analystenerwartungen zurückgebliebene Entwicklung der Leder-Sparte von Hermes im zweiten Quartal sowie Aussagen des Finanzvorstandes (CFO) während der Telefonkonferenz mit Analysten haben die Aktie des Luxusgüterherstellers am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Am späteren Vormittag sackte das Papier um 10,5 Prozent auf 1.520 Euro ab auf den tiefsten Stand seit Januar 2023. Der Kursverlust seit Jahresbeginn weitete sich zugleich auf fast 30 Prozent aus.

Das Papier des französischen Unternehmens weitete seine Verluste aus, nachdem Finanzvorstand Eric Du Halgouet für das Jahr 2027 geringere Preiserhöhungen als im laufenden Jahr in Aussicht gestellt hatte.

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Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank Research sprach zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe ebenfalls etwas enttäuscht.

/tav/mis

PARIS (dpa-AFX)