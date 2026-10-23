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Nahost

Lufthansa-Aktie im Fokus: Wiederaufnahme von Dubai-Flügen auf 25. November verschoben

Lufthansa-Aktie im Fokus: Wiederaufnahme von Dubai-Flügen auf 25. November verschoben

Die Lufthansa wird Dubai wegen der Lage im Nahen Osten zunächst nicht anfliegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
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Charts | News | Analysen

Wie der Konzern mitteilte, sollen die Flüge der Konzern-Airlines nach Dubai nun erst zum 25. November wieder aufgenommen werden. Ursprünglich sollten die Lufthansa-Airline sowie Swiss das Emirat am 25. Oktober wieder anfliegen, für Eurowings war die Wiederaufnahme zum 1. November geplant.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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