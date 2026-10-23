Lufthansa-Aktie im Fokus: Wiederaufnahme von Dubai-Flügen auf 25. November verschoben
Die Lufthansa wird Dubai wegen der Lage im Nahen Osten zunächst nicht anfliegen.
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Wie der Konzern mitteilte, sollen die Flüge der Konzern-Airlines nach Dubai nun erst zum 25. November wieder aufgenommen werden. Ursprünglich sollten die Lufthansa-Airline sowie Swiss das Emirat am 25. Oktober wieder anfliegen, für Eurowings war die Wiederaufnahme zum 1. November geplant.
DJG/mgo/flf
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