Nahost

Wegen des Nahostkonflikts hat Shell seine Annahmen für die Erdgasförderung im ersten Quartal nach unten korrigiert.

Der britische Energiekonzern Shell teilte am Mittwoch mit, dass er für das erste Quartal eine Förderung in seinem Geschäftsbereich Integrated Gas von 880.000 bis 920.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erwartet, verglichen mit der bisherigen Prognose von 920.000 bis 980.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die gesenkte Fördererwartung spiegele die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Fördermengen aus Katar wider, hieß es.

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Der Krieg im Nahen Osten hat zu starken Schwankungen an den Energiemärkten geführt und einige der größten Investitionsziele der Öl- und Gasindustrie in den Fokus des Konflikts gerückt. Darunter ist auch eine der Kronjuwelen des britischen Unternehmens - die Pearl-Gas-to-Liquids-Anlage im katarischen Ras Laffan. Diese wurde am 19. März bei einem iranischen Luftschlag beschädigt.

Kriegsverlierer gefragt nach Waffenruhe - Ölwerte unter Druck

Die Anleger richten ihr Augenmerk am Mittwoch nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran auf die bisherigen Verlierer und Gewinner des Kriegs. So stehen Öl- und Gaswerte im Handel besonders unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Oil & Gases war im Zuge sprunghaft steigender Energiepreise um bis zu 15 Prozent geklettert auf ein Rekordhoch. Nun dürfte er bei prozentual zweistellig fallenden Öl- und Gaspreisen kräftig nachgeben.

Derweil sind Werte aus den Bereichen Rohstoffe, Tourismus, Banken, Immobilien und Konsum gesucht. Der Immobilien-Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate lag zuletzt seit Kriegsbeginn trotz bereits erfolgter Erholung immer noch 13 Prozent im Minus. Vor dem Start des Kriegs Ende Februar hatte er noch auf einem Höchststand seit Herbst 2024 notiert, bevor vor allem steigende Zinsen ihn deutlich auf Talfahrt schickten. Rohstoffwerte und Banken standen vor allem unter dem Eindruck von Konjunktursorgen. Die Branchenindizes lagen zuletzt seit Kriegsstart noch gut 7 und 8 Prozent im Minus.

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Im US-Handel zeigen sich die Papiere von Energieaktien mit erheblichen Verlusten: Die ExxonMobil-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,27 Prozent auf 153,63 US-Dollar, während Chevron-Papiere um 5,63 Prozent auf 190,20 US-Dollar fallen.

Die europäischen Vertreter wie Shell und BP tendieren an der London Stock Exchange zeitweise 7,02 Prozent tiefer bei 33,18 Pfund bzw. 7,75 Prozent schwächer bei 5,51 Pfund.

DJG/DJN/rio/cbr

DOW JONES/FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)