DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.933 +0,4%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold
Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nahverkehr rollt nach Warnstreiks vielerorts wieder an

01.03.26 08:56 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Warnstreiks im Nahverkehr rollen in den meisten Regionen die Busse, U-Bahnen und Trams wieder. Beispielsweise in Berlin lief der ÖPNV am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr wieder an. Der Verkehr von U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen lief wie geplant Schritt für Schritt an, wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten. Die BVG-Linien seien damit wieder ohne streikbedingte Einschränkungen unterwegs.

Wer­bung

Der Ausstand begann in den meisten Regionen am Freitag in den frühen Morgenstunden und endete in der Nacht auf Sonntag. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi.

In den meisten Regionen war es der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Bereits Anfang Februar stand der Nahverkehr für 24 Stunden nahezu bundesweit still. Vom Warnstreik ausgenommen waren in den vergangenen Tagen Niedersachsen und Baden-Württemberg. In Niedersachsen gilt noch bis Ende März eine Friedenspflicht, in Baden-Württemberg könnte es nächste Woche zu Warnstreiks kommen.

In den Tarifverhandlungen, die in allen 16 Bundesländern meist mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert Verdi insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen - etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt.

Wer­bung

Ein Ende des Tarifkonflikts ist derzeit noch nicht in Sicht - Warnstreiks bleiben damit weiter möglich./nif/DP/zb