Naito präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Naito veröffentlichte am 26.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Naito 0,980 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Naito 13,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net