Nakakita Seisakusho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Nakakita Seisakusho hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 82,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nakakita Seisakusho noch ein Gewinn pro Aktie von 126,19 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Nakakita Seisakusho mit einem Umsatz von insgesamt 7,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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