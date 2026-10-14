NAKAMOTO PACKS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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NAKAMOTO PACKS lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 124,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NAKAMOTO PACKS ein EPS von 56,84 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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