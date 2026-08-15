Nakamoto veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Nakamoto ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nakamoto die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Nakamoto vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8648,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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