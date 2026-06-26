NamSys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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NamSys hat am 26.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,02 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als NamSys mit 0,020 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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