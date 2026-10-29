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Nanhua Futures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nanhua Futures Co.,Ltd. Registered Shs-H- Reg S
0.62 EUR 0.02 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen

Nanhua Futures ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanhua Futures die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 499,0 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 434,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -149,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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