Nanhua Futures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Nanhua Futures ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanhua Futures die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 499,0 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 434,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -149,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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