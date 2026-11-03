Nanjing Huamai Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 299,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nanjing Huamai Technology A einen Umsatz von 202,2 Millionen CNY eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Nanjing Huamai Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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