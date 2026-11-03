Nanjing Huamai Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nanjing Huamai Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 299,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nanjing Huamai Technology A einen Umsatz von 202,2 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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