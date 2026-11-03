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Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. Registered Shs -A-
8.17 CNY 0.09 CNY 1.11 %
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Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A 0,090 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent auf 1,08 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 945,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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