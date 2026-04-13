Nanjing Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Pharmaceutical im vergangenen Quartal 13,83 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Pharmaceutical 12,76 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,480 CNY. Im Vorjahr waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nanjing Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,90 Milliarden CNY im Vergleich zu 53,63 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net