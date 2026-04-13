Nanjing Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Nanjing Pharmaceutical im vergangenen Quartal 13,83 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Pharmaceutical 12,76 Milliarden CNY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,480 CNY. Im Vorjahr waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Nanjing Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,90 Milliarden CNY im Vergleich zu 53,63 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nanjing Pharmaceutical
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nanjing Pharmaceutical
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent