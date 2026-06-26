Nano-X Imaging legte Quartalsergebnis vor

Nano-X Imaging lud am 25.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nano-X Imaging ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nano-X Imaging mit einem Umsatz von insgesamt 4,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 52,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net