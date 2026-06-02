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NanoRepro: Attraktive Positionierung

23.06.26 12:26 Uhr

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NanoRepro AG
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Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG die bisherige europäische Vertriebs- und Lizenzvereinbarung für das FiberSense-CGM-System in eine direkte Eigenkapitalbeteiligung an der FiberSense AG umgewandelt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe FiberSense die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb erhalten, wodurch die Ausgangslage nun eine andere sei. NanoRepro halte nicht länger lediglich Vertriebsrechte an einem Entwicklungsprodukt, sondern partizipiere nun unmittelbar an der möglichen Wertsteigerung des gesamten FiberSense-Unternehmens. Gelinge der [...]

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