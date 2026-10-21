NanoRepro: Erhebliches Skalierungspotenzial vorhanden

Die NanoRepro AG plant 2026 mit einem Umsatz von 18 Mio. Euro, der dann bis 2028 bis auf rund 28 Mio. Euro steigen soll. Die Analysten von GBC erhöhen das Kursziel und erneuern die Kaufempfehlung.

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC ist die NanoRepro AG auf dem Weg von einem stark auf medizinische Schnelltests ausgerichteten Unternehmen hin zu einer breit aufgestellten Consumer-Health-Gruppe mit einer zunehmend skalierbaren Infrastruktur. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage bestätige die operative Entwicklung die wachsende Bedeutung der neuen Gruppenstruktur. Im ersten Halbjahr 2026 habe NanoRepro zusammen mit Paedi Protect einen kombinierten Umsatz von knapp 13,0 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche gegenüber dem vergleichbaren Pro-forma-Vorjahreswert einem Wachstum von rund 26 Prozent. Für das Gesamtjahr erwarte das Management einen Konzernumsatz von rund 18,0 Mio. Euro. Bis 2028 solle dieser organisch auf rund 28,0 Mio. Euro steigen. Für 2030 werde die Marke von rund 40,0 Mio. Euro angestrebt, wobei auch weitere Akquisitionen vorgesehen seien. Demnach prognostiziere das Analystenteam 2026 einen Umsatz von 18,0 Mio. Euro und für 2027 dann 23,8 Mio. Euro. Der deutliche Umsatzanstieg 2027 werde insbesondere durch die erstmalige ganzjährige Konsolidierung von newkee unterstützt. Die Ergebnisseite solle 2026 zunächst noch von Sonder-, Integrations-, Marketing- und Wachstumsaufwendungen dominiert werden. Vor diesem Hintergrund erwarte GBC 2026 noch Minus beim ein EBITDA von 1,5 Mio. Euro. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 4,55 Euro (zuvor: 4,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2026, 15:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.10.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2026 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



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