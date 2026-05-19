NanoVibronix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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NanoVibronix hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
NanoVibronix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -39,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,27 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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