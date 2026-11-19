Napier Port hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 NZD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 NZD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,2 Millionen NZD, während im Vorjahreszeitraum 37,1 Millionen NZD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,180 NZD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 NZD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Napier Port im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,15 Millionen NZD. Im Vorjahr waren 157,74 Millionen NZD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net