Nareru Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Auf der Umsatzseite standen 6,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Nareru Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,99 JPY je Aktie gewesen.

Nareru Group hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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