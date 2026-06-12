Nareru Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Nareru Group hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Nareru Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,99 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 6,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,90 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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