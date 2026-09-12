Nareru Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

12.09.26 06:35 Uhr

Nareru Group lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 66,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 58,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net