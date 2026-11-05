Narmada Agrobase: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Narmada Agrobase hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 INR gegenüber 0,140 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 205,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Narmada Agrobase 119,5 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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