Nasa: Astronauten erreichen ISS in Rekordzeit
Werte in diesem Artikel
WASHINGTON (dpa-AFX) - In Rekordzeit hat eine US-Raumkapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nur 7 Stunden und 55 Minuten nach dem Start dockte die Raumkapsel "Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der ISS an - laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist das die schnellste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS.
Die Gruppe von vier Astronauten war am Donnerstagvormittag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.
An Bord sind die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow. Die Kapsel dockte der Nasa zufolge um 19.05 Uhr Ortszeit (1.05 Uhr MESZ am Freitag) am "Harmony"-Modul der ISS an. Nach einigen Prüfungen sollte dann die Luke zur Raumstation geöffnet werden./apo/DP/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf SpaceX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SpaceX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen