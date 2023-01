Nasa und Boeing arbeiten gemeinsam an Flugzeug mit weniger Emissionen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa und der Luft- und Raumfahrttechnikkonzern Boeing wollen gemeinsam an einem Passagierflugzeug mit weniger Emissionen arbeiten. In den kommenden sieben Jahren werde die Nasa Boeing dafür rund 425 Millionen Dollar (395 Mio Euro) zur Verfügung stellen, teilte die Raumfahrtbehörde am Mittwoch mit. Boeing und seine Partner würden weitere rund 725 Millionen Dollar investieren. Noch in diesem Jahrzehnt solle das Projekt abgeschlossen werden./cah/DP/zb

